18-річним росіянам дозволили йти на "контракт" до армії одразу по закінченні школи

Держдума РФ ухвалила поправку, яка дозволяє 18-річним випускникам школи одразу вступати на контрактну службу до армії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російську службу BBC News.

Раніше для того, щоб підписати контракт зі збройними силами, молодий росіянин мав або закінчити технікум, інститут чи університет, або відслужити за призовом хоча би три місяці.

Ідея скасувати цю норму виникла у російських депутатів минулого літа. Але тоді після розголосу обмеження вирішили не прибирати - щоб не залишити без захисту дітей, які одразу після школи захочуть заробити грошей за армійським контрактом.

Читайте: Пєсков про відео обезголовлювання українського захисника росіянами: Кадри жахливі, треба перевірити їхню достовірність

Тепер обмеження на службу за контрактом для вчорашніх школярів російські депутати зняли майже одноголосно.

Зміни мають ще ухвалити Рада Федерації та Путін. Після цього вчорашніх школярів можна буде відправляти на фронт за 4 місяці після початку служби. Розірвати контракт вони не матимуть змоги до кінця війни з Україною.

Дивіться: Російський комбат б’є солдата: "Слышь, лох #баный, купишь мне спальник новый". ВIДЕО