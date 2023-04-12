30 тис. військовим, ДСНС та НПУ: повернемо, якщо знайдемо кошти, - Гетманцев. ВIДЕО

Поправка, проголосована у Верховній Раді щодо повернення надбавок військовим, не гарантує проведення виплати.

Про це заявив в ефірі "Свобода.Ранок" (проєкт Радіо Свобода) голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, інформує Цензор.НЕТ.

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Він зазначив, у поправці Дмитра Разумкова до законопроєкту N8312 відсутнє джерело, з якого мають збільшити витрати на виплати військовим.

"Він передбачив видатки бюджету на 154 мільярди, а компенсатори коштом скорочення заробітних плат держслужбовцям до 67 тисяч гривень він нараховує лише 2 з половиною мільярди. 154 і 2,5. Ви розумієте, що це шалена різниця між цими коштами. 98% від того, що він запропонував, необхідно десь взяти", – сказав голова Комітету.

Гетманцев вважає, що виплати військовим повернуть, якщо знайдуть, де взяти гроші.

"Я хочу побачити від нього (Разумкова, – ред.) розрахунки. І хочу побачити від міністра фінансів також розрахунки щодо виконання цієї поправки. І, якщо відповідні джерела є, якщо вони знайдуться, безперечно, обов’язково ми підтримаємо", – сказав Гетманцев.

Нагадаємо, 10 квітня нардепи проголосували за повернення виплат військовим у розмірі 30 тисяч гривень. А наступного дня у Верховній Раді була зареєстрована постанова, яка блокує повернення цих виплат.