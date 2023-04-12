3-тя окрема штурмова бригада оголосила набір добровольців

3-я окрема штурмова бригада, яка сформувалась із сил спеціальних операцій полку "Азов", оголосила набір добровольців.

Про це воїни повідомили у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми кришили російські війська на Київщині та десантувалися в оточений Маріуполь, штурмували окупанта на Запоріжжі, переможним маршем заходили у Херсон та тримаємо оборону Бахмуту. Наші командири - азовські ветерани. Наші бійці - досвідчені та фахові військові. Ти знатимеш і вмітимеш усе, що повинен і навіть більше. Наші інструктори та міжнародні стандарти підготовки зроблять з тебе профі. А в міцному військовому побратимстві ти знайдеш своїх", - йдеться в повідомленні.

Деталі та вакансії - за посиланням.

З ОШБр - азовський підрозділ, сформований на основі створеного 24 лютого 2022 року добровольчого загону ТрО, що в перші дні повномасштабної війни брав участь в обороні столиці та Київської області. Кістяком добровольчого загону стали ветерани ОЗСП "Азов" НГУ та представники Азовського руху.

9 березня загін ТрО був розширений до ОПСП "Азов" у складі Збройних Сил України, а згодом реформований в окремий підрозділ ССО "АЗОВ" ЗСУ.

У квітні 2022 року підрозділ був передислокований на південний схід для оборони України на Запорізькому напрямку. Згодом бійці брали участь у звільненні Херсону й Херсонської області, а також боях за Бахмут. На початку 2023 року ССО "АЗОВ" перейшов до складу Сухопутних військ ЗСУ та був розширений до 3-ї окремої штурмової бригади.

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