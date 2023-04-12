Росіяни готують план евакуації із Запорізької АЕС, - Центр національного спротиву

Рашисти готують попередній план евакуації працівників "росатому" на захопленій Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Колаборантів та звезених росіянами працівників "росатому" на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти встановлюють додатковий паркан, щоб огородити під’їзди до ЗАЕС, - "Енергоатом"