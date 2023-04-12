38% українців, які нині перебувають у Польщі, не планують повертатися до України, - опитування. ІНФОГРАФІКА

У Польщі планують залишитись і не повертатися в Україну 38% українців, які виїхали з країни через війну. Ще 7% українців планують переїхати з Польщі до іншої країни та налагодити своє життя там.

Про це свідчать дані березневого опитування, проведеного міжнародною агенцією з працевлаштування Gremi Personal, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у жовтні 2022 року агенцією було проведено аналогічне опитування. Тоді планували залишатися у Польщі та не повертатися до України лише 17% українців.

У березні 55% українців у Польщі підтвердили, що планують повернутися до України. Більшість із них – 82% – повернуться лише після перемоги.

Пів року тому 26,5% українців із тих, хто вирішив обов'язково повернутися додому, заявляли, що зроблять це після війни. 22,4% планували поїхати додому протягом найближчих трьох місяців, 35% готувалися залишитися в Польщі мінімум на рік.

"Дехто вже не має куди повертатися, в основному це люди зі східної та південної частини України, чиї будинки знищені російськими окупантами. Багато хто вже адаптувався в Польщі, влаштувався на роботу і віддав дітей до польських шкіл. Деякі жінки побудували стосунки з поляками та вже не хочуть розлучатися", – прокоментувала результати березневого опитування Анна Джоболда, директор департаменту рекрутації Gremi Personal.

В агенції також зазначають, що важливий чинник, який вплинув на плани українців залишитись – відкриття українських бізнесів у Польщі.

Починаючи з другої половини минулого року, понад 10 000 українських компаній відкрилися у Польщі та наймають на роботу українців. Частина висококваліфікованих фахівців, які після переїзду були змушені працювати на простих роботах, скористалися можливістю обійняти добрі посади та отримувати польські зарплати.

Більшість українців, які перебувають у Польщі тривалий час, вивчають чи вже вивчили польську мову, що також відкриває нові можливості на ринку працевлаштування.

Згідно з березневим опитуванням, лише 10% українців не прагнуть вивчити польську мову, ще 10% підтвердили, що вже володіють мовою майже досконало, 30% – можуть вільно спілкуватися, а 50% – у процесі вивчення, але зізнаються, що їм важко дається.

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У Польщі проживає близько двох мільйонів українців. Ідентифікаційний номер PESEL отримали 1,5 мільйона громадян. За даними управління соціального страхування ZUS офіційно працевлаштовано вже 739 000 українців.

В опитуванні аналітичного центру Gremi Personal взяли участь 1270 українців, які перебувають у Польщі від кінця лютого 2022 року. Опитування проводилося протягом березня цього року.