Новини

Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку

2 5649
Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку
Федеральна митна служба РФ вже третю добу не може працювати через масовану кібератаку. За атакою, ймовірно, стоїть СБУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать документи, які оприлюднили в мережі.

Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку 01
Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку 02

Telegram-канал "Оперативний ЗСУ" зазначає, що поки ніхто з хакерів не взяв на себе відповідальність за її організацію. У Росії не виключають, що атаку влаштувала СБУ.

"Учора інспекторам навіть комп'ютери не вмикали - боялися, що вірус пошириться. Але всі сиділи на місцях - згадували, як працювати із паперовими деклараціями. Сьогодні вони вже листочки почали від декларантів приймати, факсом відправляти. Зате хоч потроху справа почала рухатися. Усі чекають перезапуску системи", - розповів один з працівників митниці у коментарі російським ЗМІ.

Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку 03
Російська митниця третю добу не може відновити повноцінну роботу через кібератаку 04

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

ТОП-новини

всі новини