Росіяни вивезли понад 100 тисяч дітей з окупованих регіонів до РФ на "лікування", -  Центр нацспротиву

Окупанти продовжують примусові "медогляди" для дітей на тимчасово окупованих територіях, щоб мати підставу для депортації українців.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначається, на програму "медичного огляду", який проводять звезені лікарі Росія планує витратити 1,4 млрд рублів. Після огляду переважній більшості дітей приписують "лікування" у РФ, від якого батьки не можуть відмовитись, адже тоді їм погрожують відібрати батьківські права.

Так, з початку року на Донеччині огляд пройшли 75 тис. дітей й 39 тис. в результаті було вивезено до РФ. На Луганщині "оглянули" 94 тис. й у 66 тис. "виявили патологію", після чого вивезли. Водночас зафіксовані випадки коли лікарі вимагають у батьків гроші, щоб не "виявляти патологію".

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Як зазначили в ЦНС, окупаційна адміністрація й надалі проводить політику геноциду української нації на тимчасово захоплених землях. Для цього росіяни активно промивають мізки дітям на ТОТ, що є ознакою геноциду, адже така політика спрямована на зміну самоідентифікації цілого покоління.