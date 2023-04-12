"На жаль, це не поодинокий випадок", - моніторингова місія ООН з прав людини про страту українського полоненого
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву місії.
"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому - понівечені тіла імовірно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.
У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.