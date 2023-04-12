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"На жаль, це не поодинокий випадок", - моніторингова місія ООН з прав людини про страту українського полоненого

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"На жаль, це не поодинокий випадок", - моніторингова місія ООН з прав людини про страту українського полоненого
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні приголомшена надзвичайно жорстокими відео, які були опубліковані у соціальних мережах у вівторок, 11 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву місії.

"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому - понівечені тіла імовірно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

Топ коментарі

  • Paul Foxen 3f4b90a6
    бла бла бла ядерна зброя бла бла бла нічо не можемо бла бла бла
  • Rostyslav Komarnytsky
    От лише моніторингова група не вказала, хто повинен розслідувати і карати кацапських нелюдів. Очевидно, що це робитиме сама Україна і ЗСУ. Більше нікому.
  • VOLVO XC 70
    Вы забыли отчет комиссии ООН где они не увидели никаких убийств издевательств россиян над нашими военнопленными но развели срачь и вонь по поводу кацапских пленных и тыкнули Украине мол погано вылизываете астрал этим ****** в лагерях...это все про неодинокие случаи как раз продолжение нарратива и трендов ********* гебельской пропагандонии вэй вэй нас вбывают украинцы...
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