"На жаль, це не поодинокий випадок", - моніторингова місія ООН з прав людини про страту українського полоненого

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні приголомшена надзвичайно жорстокими відео, які були опубліковані у соціальних мережах у вівторок, 11 квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву місії.

"На одному з відео показана жорстока страта чоловіка, імовірно українського військовополоненого, а на іншому - понівечені тіла імовірно українських військовослужбовців. На жаль, це не поодинокий випадок. В останніх доповідях Місія задокументувала низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, в тому числі, скоєних проти військовополонених. Ці останні порушення, як і інші, мають бути належним чином розслідувані, а винні - притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.