Росіяни вивозять з окупованих територій документи "пенсійних фондів", - Центр нацспротиву
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Окупанти вивозять документацію "пенсійних фондів" з тимчасово окупованих територій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Зокрема з Донеччини до рф вивозять пенсійні справи з усіх великих населених пунктів, які тимчасово захоплені ворогом. При цьому, москва поставила завдання вивезти всі справи до серпня. Водночас це подається, як нібито через технічну неспроможність обробити інформацію на ТОТ, а також для "полегшення евакуації" людей пенсійного віку", - йдеться у повідомленні.
Центр національного спротиву нагадує, що з 1 березня виплати пенсій окупанти здійснюють за наявності російського паспорта. "Водночас паспортизація в регіоні триває повільно, й велика кількість населення ігнорує отримання паспортів ворога", - повідомили у Центрі.