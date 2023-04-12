Реформа "Укроборонпрому" не розпочалася через відсутність постанови Кабміну, - НАКО. ДОКУМЕНТ
Про це повідомляє Незалежна антикорупційна комісія (НАКО), передає Цензор.НЕТ.
Так, у Секретаріаті Кабміну підтвердили, що постанова про реформу оборонного концерну поки відсутня у публічному доступі.
"На засіданні Уряду 21.03.2023 прийнято постанову Кабінету Міністрів "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Станом на 11.04.2023 зазначена постанова оформлюється відповідно до регламентних вимог", - йдеться у листі Секретаріату.
У НАКО зазначили, що наразі документ відсутній у публічному доступі. Проєкт постанови був поданий на Кабмін ще в червні 2022 року. Таким чином, загалом уряд працює над документом понад 9 місяців.
В антикорупційній комісії наголосили, що без постанови Кабміну, перетворення "Укроборонпрому" не може розпочатися.
"Відтак вкотре відкладаються старт корпоративної реформи оборонної галузі, яка покликана зробити систему управління державними виробниками зброї прозорою і незалежною від впливу політиків та відкрити доступ до додаткових фінансових інструментів", - зазначили у НАКО.
06 жовтня 2021 року набрав чинності закон "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності", який мав перетворити неефективну форму управління виробниками зброї "концерн" в акціонерне товариство, де 100% акцій належить державі.
Раніше посли країн "Великої сімки" G7 наголошували на необхідності забезпечити вчасну корпоратизацію й удосконалення корпоративного управління концерну "Укроборонпром" відповідно до керівних принципів Організації економічного співробітництва та розвитку - ОЕСР.