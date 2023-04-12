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Путін наказав стежити за новоспеченими росіянами, які таємно користуються українськими паспортами, - ЗМІ

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Путін наказав стежити за новоспеченими росіянами, які таємно користуються українськими паспортами, - ЗМІ
Президент РФ Володимир Путін наказав російським силовикам стежити за "таємними українцями". Йдеться про росіян, які раніше офіційно відмовилися від громадянства України, але, ймовірно, все одно зберегли його. Тобто продовжують користуватись його правами: отримувати українську пенсію чи інші соціальні виплати.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ЧТД, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з проєктом указу, таких "таємних українців" занесуть до спеціального реєстру, вони стануть об'єктом спостереження для підрозділу МВС, який приймав у них заявку на вихід із українського громадянства. Якщо факт наявності українського паспорта підтвердиться, дані передадуть ФСБ.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    я пропоную на це подовитись з іншого боку. Багато хто з таких перевертнів волав "расия прийди", але не гребував українською пенсією. А наразі побрали кацапські пасрпорти заради кацапської пенсії...тож якщо русо-фашисти їх прищімлять я не буду жалкувати
  • dandy NeinRusSchwein
    Кацапа відв'язалася від міжнародного права, від усіх міжнародних зобов'язань по правам людини....і будує якийсь свій "ПРЄКРАСНИЙ ҐУЛАҐ БУДУЩЄҐО".... Ну й нехай будує, не будемо цій КАЦАПІ заваджати😁😁😁
  • vadyan
    А тим часом на рашку йде кара небесна! Є вірогідність початку епідемії чуми, і це не жарт і не фейк.

    Російську Федерацію "накрила" навала заражених чумою бабаків, які "атакують" інфекцією глибинки РФ з Монголії.

    Стурбованість у зв'язку з можливим поширенням бубонної чуми серед місцевого населення Республіки Тива (Сибірський край) висловила місцевий сенатор Людмила Нарусова, пишуть пропагандистські ЗМІ.

    Зокрема, питання "чумних бабаків" влада РФ обговорила 12 квітня в рамках відповідного пленарного засідання Ради Федерації. "Не беруся стверджувати, що це - спеціальна зброя або натуральна інфекція, але немає лабораторій, які могли б це виявити", - заявила вона.
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