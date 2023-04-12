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Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати, - Кличко про жорстоку страту українця військовими РФ

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Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати, - Кличко про жорстоку страту українця військовими РФ
Жорстоке відео страти окупантами українського військового показує справжнє "обличчя" російського агресора, і світ має відреагувати на це адекватно.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відеокадри варварської страти росіянами українського захисника зупиняють кров у жилах… Своїми звірствами проти українців Росія показує своє ставлення до всього цивілізованого світу. І світ повинен нарешті усвідомити, яке воно "обличчя" російського агресора. Та відреагувати адекватно! Такий жах Росія чинить скрізь, куди посунеться", - заявив Кличко.

Він підкреслив, що варварство має бути покарано.

"Звіра треба зупиняти і карати, а не умиротворювати! Українці не пробачать жодної смерті, жодної жертви. Ми не пробачимо тих страждань і тваринного варварства, які принесла на нашу мирну землю Росія… Вічна пам‘ять і слава полеглим українським Героям!" - наголосив Віталій Кличко.

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Нагадаємо, у мережі з'явилося відео, на якому полоненому українському солдату російські воєнні злочинці із ДШРГ "Русич" відрізали голову.

У ГУР МО заявили, що такими публікаціями загарбники намагаються залякати Сили оборони України.

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Топ коментарі

  • Марина Нєчаєва 65f96ff6
    Кличко кращий за всіх мерів, що були обрані у Києві. Те, що він не волає про те, що купує - не означає, що він цього не робить.

    Доречі, він і не зобов'язаний власним коштом купувати. Он задайте це питання харанту конституції.
  • Чайка Київ
    Це не звір. Звір ніколи не зробить того, що робить опУщена кацапська нежить.
  • Виктор Дийнега
    Запомните 1 миллион украинских военных располагая современными видами вооружения, легко отберут жизни у 100 миллионов рашистов. Поэтому, рашисты обречены.
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