Іран хоче купувати в Росії санкційне паливо. Якщо угоду укладуть, деякі ракети можуть полетіти у бік України, - Politico

Іран веде секретні переговори з Китаєм і Росією про постачання ключової хімічної сполуки, яка використовується для приведення в рух балістичних ракет.

Про це Politico повідомили поінформовані дипломати, передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що це означатиме явне порушення санкцій Організації Об'єднаних Націй, але водночас може допомогти Москві поповнити свої запаси ракет.

Тегеран провів паралельні переговори з офіційними особами і підконтрольними урядам організаціями обох країн, в тому числі з державним російським виробником хімікатів ФКП "Анозит". Відомо, що метою є придбання великої кількості перхлорату амонію, основного інгредієнта твердого ракетного палива.

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За словами дипломатів, знайомих з цим питанням, переговори про придбання палива у Пекіні вів іранський дипломат Саджад Ахадзаде, який є "радником з питань технологій" Тегерана в Китаї і в регіоні в цілому. Однак дипломати заявили, що не знають, які саме китайські компанії беруть участь у переговорах.

Точна кількість речовини, яку хоче придбати Іран, незрозуміла, але джерела вважають, що її вистачить для виробництва тисяч ракет, зокрема ракети Zolfaghar, яка має дальність польоту 700 кілометрів і в останні роки використовувалася як Іраном, так і його маріонетками на Близькому Сході. Якщо угода буде укладена, деякі з цих ракет можуть бути розгорнуті проти України, заявили дипломати.

Іран постачав Росії так звані безпілотники-камікадзе, які вона використовувала для атак на українські цивільні об'єкти, а також консультував Москву щодо того, як обійти міжнародні санкції, на які вона наражається в результаті своїх дій.

Представники Китаю, Росії та Ірану не відповіли на запити про коментарі. Міністерство закордонних справ Ірану переадресувало питання щодо Ахадзаде до посольства Ірану в Німеччині, яке не відповіло. Посольство Ірану в Китаї також не відповіло на запитання про діяльність дипломата.

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