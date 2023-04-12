РФ через "Росатом" купує електроніку для ракет в обхід санкцій, - МЗС
Про це заявила директорка Департаменту економічної дипломатії та санкційної політики МЗС Олександра Василенко під час круглого стола на тему: "Як зробити санкції проти атомної галузі росії більш дієвими?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Вона зазначила, що ядерна енергетика забезпечує РФ майже 9 млрд доларів прибутку щороку. Окрім того, Росія використовує "Росатом" для постачання технологій.
"Оскільки структура "Росатома" налічує більш як 300 різних юридичних осіб, які знаходяться в різних юрисдикціях, це дозволяє "Росатому" використовувати ці компанії для того, щоб закуповувати технології, які потім використовуються у сектора ВПК. Тому ми завжди акцентуємо увагу міжнародних партнерів саме на тому, що це питання не тільки доходів російського бюджету, а й в першу чергу це величезна дірка в обході санкцій, які вже запроваджені проти РФ", - сказала Василенко.
Вона пояснила, що компанії "Росатома" знаходяться і в США, і в європейських юрисдикціях, і на Близькому Сході, що дозволяє їм закуповувати, наприклад, мікрочіпи та електроніку, які потім будуть використані у виробництві ракет та військової техніки.
Василенко нагадала, що Україна вже запровадила санкції проти 200 юридичних та 200 фізичних осіб атомної галузі РФ, зокрема, й "Росатома" та інших підприємств та установ, які належать до сектора ядерної енергетики.
"Ми також постійно порушуємо питання віддзеркалення наших українських санкцій у санкційній політиці наших партнерів", - зауважила Василенко.
У цьому контексті вона нагадала, що у санкційних пакетах Великої Британії і США, запроваджених 24 лютого 2023 року, є певні санкції проти деяких юридичних осіб "Росатома", які знаходяться на території або в юрисдикції цих держав.