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Росія запровадила санкції проти 333 громадян Канади

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Росія запровадила санкції проти 333 громадян Канади
РФ як захід у відповідь на запроваджені Оттавою санкції закриває в’їзд в країну на постійній основі для 333 громадян Канади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють росЗМІ з посиланням на МЗС РФ.

До списку потрапили представники канадського керівництва, парламентарії та політики різного рівня, громадські активісти, спортсмени.

Зокрема, це генерал-губернаторка Канади Мері Саймон, кілька губернаторів різних провінцій, а також канадські атлети, які підписали лист про відсторонення російських спортсменів від Олімпіади-2024.

Загалом в'їзд до РФ заборонений понад 1 500 громадян Канади.

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Нагадаємо, Канада запровадила нові санкції проти російських чиновників та відомств, а також заборонила експорт в Росію окремих хімічних компонентів.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Крєпітєсь канадци-ви нікада нє увідітє Мухасранська Зажопінська Задріщінська...
  • степан степаненко a38d65a1
    Канада з цього приводу оголосила день жалоби
  • Oleksandr Pohribnyi 73889f30
    І як же бідні канадці це переживуть? У расєйських тварюк маразм крєпчаєт!
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