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Командира танкового батальйону ЗС РФ засуджено до 11 років за обстріл житлового будинку у Чернігові

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Командира танкового батальйону армії РФ засуджено до 11 років позбавлення волі за обстріл житлового будинку у Чернігові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

Командира танкового батальйону ЗС РФ засуджено до 11 років за обстріл житлового будинку у Чернігові 01

Прокурор у суді довів, що танковий батальйон військової частини 41659 ЗС РФ в кінці лютого 2022 року зайшов на територію області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації регіону. У ході нападу обвинувачений надав злочинний наказ оператору-навіднику танка на виконання пострілу осколково-фугасним снарядом калібру 125 мм по житловій багатоповерхівці у м. Чернігові.

Цей об’єкт цивільної інфраструктури не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. У результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку.

За публічного обвинувачення Чернігівської обласної прокуратури командира танкового батальйону 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Вироком суду його засуджено до 11 років за ґратами.

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Топ коментарі

  • Volodumur Vilnuj
    Та не публікуйте ви ці рішення судів бо такий вирок це ганьба для всього українського народу
  • vigo
    І все?!
    Це єдина провина кацапа?!
    А те, як він перейшов кордон, значення не має?!
    Перетнув кордон без паспорту, на танку, поза пунктом пропуску-це все значення не має?!
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    голимый пиар бездельников из прокуратуры с зп от 90000грвн кому война а кому безбедная старость на пиаре.
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