ВАКС не продовжив терміни досудового розслідування у справі Коболєва

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання про продовження термінів досудового розслідування кримінального провадження відносно ексглави НАК "Нафтогазу" Андрія Коболєва.

Відповідне рішення оголосив слідчий суддя Олег Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Суд ухвалив: клопотання детектива щодо продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні відмовити", - оголосив суддя.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Строки досудового слідства у справі закінчуються 19 квітня.

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З огляду на рішення суду, до цього часу слідство у цій справі мають завершити і передати обвинувальний акт до суду для розгляду по суті або закрити справу.

У САП Укрінформу повідомили, що сторона обвинувачення здійснить оцінку здобутих доказів на предмет їх достатності для направлення справи до суду.

Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Максимально дозволена законодавством сума виплат - 37,4 млн грн. Після звільнення з посади Коболєв отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.

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