Франція блокує реалізацію плану ЄС щодо постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро, - ЗМІ

За даними польського агентства РАР, Франція блокує рішення Європейського Союзу, яке має юридично закріпити політичну угоду щодо спільного фінансування поставок Україні боєприпасів на 2 мільярди євро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

З передбачених коштів половину планують спрямувати на відшкодування снарядів, які будуть відправлені зі складів держав-членів. Однак, як пише агентство, запасів не вистачає, тому виникла потреба закуповувати боєприпаси за межами Євросоюзу. Проти таких контрактів виступила Франція.

"У цій ситуації рішенням було б закупити боєприпаси в третій країні на безоплатній основі, а потім відшкодувати їх зі складів країни-члена, передавши інші озброєння третій країні. Дискусії з цього приводу продовжуються", – розповіло джерело.

З іншим мільярдом, виділеним на план з постачання снарядів, теж виникли труднощі. Країни ЄС хочуть витратити ці гроші на спільні замовлення в європейських виробників. Снаряди калібру 155 мм, які входять в угоду, виготовляються в Польщі, Франції та Німеччині.

"Французи заблокували рішення ЄС щодо другого мільярду євро.. У проекті містилося положення про те, що боєприпаси можуть відшкодовуватися лише на підставі вимоги України. Париж, однак, хоче, не пояснюючи чому, вилучити це положення. Це також означало б можливість повернення коштів за боєприпаси, про які українська сторона не просила. На додаток до рішення щодо боєприпасів Франція хоче додати можливість відшкодування поставок ракет", – сказав співрозмовник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни ЄС не можуть домовитися щодо процедури витрат €1 млрд на боєприпаси для України, – Politico

Як пише РАР, деякі дипломати припускають наявність лобіювання з боку оборонних компаній. Вони, ймовірно, хочуть створити механізм відшкодування за виробництво озброєнь, яке може виявитися непотрібним для ЗСУ.

Більшість держав-членів Європейського Союзу критикують таку перспективу, у тому числі Польща. Постійний представник країни в ЄС Анджей Садось закликав не гаяти часу в питанні відправки снарядів і наголосив, що Варшава не погодиться на відшкодування зброї, яку не просив Київ.

Очікується, що переговори про реалізацію плану спільних поставок боєприпасів Україні продовжуватимуться 12 квітня.