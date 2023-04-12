Світовий Конґрес Українців передав Силам тероборони 25 британських броньованих машин
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили територіальної оборони у фейсбуці.
"Усі українці світу об’єдналися проти pociйської навали, яка хоче знищити нашу незалежність. На пожертви людей та організацій з усього світу СКУ придбав двадцять п’ять броньованих машин: дванадцять Spartan FV103, сім 432 APC, два 434 APC, один Spartan SPA8, один Spartan SPA017 та два FV104 Samaritan", - ідеться в повідомленні.
FV103 Spartan – це гусеничний бронетранспортер британської армії. Легка, швидка та маневрена машина, яка може перевозити до семи осіб. Міцний зварний алюмінієвий корпус з товщиною до 60 міліметрів здатен захистити військових від уламків та великокаліберних куль. FV432 з моменту своєї появи на озброєнні став найпоширенішим броньовиком, який використовувався для транспортування піхоти на полі бою. Ця бронемашина здатна перевозити до дванадцяти осіб.
"Ця вся техніка дуже важлива, оскільки вона дасть можливість не тільки виконувати оперативні задачі, а також в разі потреби виконає функції медичної евакуації як цивільного населення, так і військовослужбовців", - зауважили в Силах тероборони.