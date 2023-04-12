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Папа Римський просить молитися за Україну та закликає глав держав "керуватися не застосуванням сили зброї"

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Папа Римський просить молитися за Україну та закликає глав держав "керуватися не застосуванням сили зброї"
Фото: VATICAN MEDIA Divisione Foto
Папа Римський Франциск 12 квітня завершив загальну аудієнцію на площі Святого Петра у Ватикані "закликом бути витривалими в молитві за багатостраждальну Україну".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News, розпочинаючи вітання, скероване до італомовних прочан, Франциск звернувся із закликом, у якому нагадав про те, що напередодні припадала 60-та річниця енцикліки "Pacem in terris", яку святий Іван ХХІІІ скерував до Церкви та до світу "у розпал напруження між обома ворогуючими блоками так званої холодної війни".

"Папа відкрив перед усіма широкий горизонт, у якому можна говорити про мир, будувати мир, що є задумом Бога для світу та людського роду, - сказав він. - Ця енцикліка була справжнім благословенням, немов проблиском спокою серед темних хмар. Її послання є дуже актуальним. Вистачить згадати цей уривок: "Стосунки між політичними спільнотами, як і стосунки між людьми, повинні керуватися не застосуванням сили зброї, а в світлі розуму, тобто, істини, справедливості та діяльної солідарності" (п. 62). Заохочую вірних і всіх людей доброї волі перечитати Pacem in terris і молюся за те, щоби глави держав черпали з неї натхнення у своїх планах і рішеннях".

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Може це грубо але хай Бог простить. Папа йди к ****** мамі.
  • ватникобой
    аргентинский левак ряженый в Папу предлагает нам сбивать ракеты и бороться за выживание против тех кто пришел нам головы резать силой молитвы?
  • Олег Марцінковський 8be80fe6
    Там якийсь інший бог походу. Або деменція, а бо бабло, що більш імовірно.
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