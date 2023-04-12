ФСБ систематично намагається вербувати українських біженців у Естонії
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє національний мовник ERR з посиланням на опублікований щорічник.
Зазначається, що країна ЄС, що межує з Росією, надала статус біженця 45 тисячам українців, які тікали від вторгнення РФ. Це один із найбільших напливів у будь-якій країні на душу населення, оскільки багато переміщених українців прибувають до Естонії через Росію.
З бесід із ними чітко вимальовується активна діяльність ФСБ проти українців на території Росії та на окупованих територіях.
"Від фільтраційних таборів до допитів на прикордонних пунктах українці перебувають під підвищеною увагою, і серед них виявляють ворожих та небезпечних для Росії осіб. Їх допитують, обшукують їхнє майно, переглядають їхні засоби зв'язку, іноді застосовують загрози та насильство", - йдеться у щорічнику.
За даними Департаменту поліції безпеки, до них зверталися як воєнні біженці, так і мешканці Естонії, і це допомогло побачити масштаби спрямованої на Естонію діяльності російської розвідки з початку війни.
"Наприклад, ФСБ почала систематично опитувати людей, які регулярно відвідують Росію по роботі. При перетині кордону їх запитують про ставлення до Росії і "спеціальної військової операції", що проводиться проти України, а також про передбачувані переслідування росіян в Естонії. Агенти ФСБ знімають ці розмови на камеру відкрито чи таємно, чи на камеру на формі прикордонників", - випливає зі звіту щорічника.