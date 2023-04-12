Російські окупанти використовують як військові об’єкти навчальні заклади Херсонщини, - Генштаб
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" - школярами та викладацьким складом.
Так, в місто Скадовськ Херсонської області, впродовж останніх днів, прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми. Водночас, у тимчасово захопленому росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана "влада" значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки".