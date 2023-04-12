Рінкевич у відповідь на слова Макрона про "стратегічну автономію" ЄС закликав до більшої єдності

Європейський союз буде сильнішим, якщо продовжуватиме інвестувати в трансатлантичну єдність.

Так у твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо "стратегічної автономії" Євросоюзу від США, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не має підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", - вказав він.

Рінкевич переконаний, що Європейський союз буде сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим - якщо підриватиме їх".

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"Більше єдності, менше автономії", - підсумував Рінкевич.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".