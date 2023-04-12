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Рінкевич у відповідь на слова Макрона про "стратегічну автономію" ЄС закликав до більшої єдності

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Рінкевич у відповідь на слова Макрона про "стратегічну автономію" ЄС закликав до більшої єдності
Європейський союз буде сильнішим, якщо продовжуватиме інвестувати в трансатлантичну єдність.

Так у твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич прокоментував заяву президента Франції Емманюеля Макрона щодо "стратегічної автономії" Євросоюзу від США, передає Цензор.НЕТ.

"Ми повинні посилювати трансатлантичну єдність, а не послаблювати її. Стратегічна автономія ЄС не має підривати співпрацю зі Сполученими Штатами, Канадою і Великою Британією", - вказав він.

Рінкевич переконаний, що Європейський союз буде сильнішим, "якщо продовжить вкладатись у найбільш важливі відносини, й слабшим - якщо підриватиме їх".

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"Більше єдності, менше автономії", - підсумував Рінкевич.

Рінкевич у відповідь на слова Макрона про стратегічну автономію ЄС закликав до більшої єдності 01

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

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