Тоталітарний Китай не принесе мир Європі, не можна повторювати помилку з Путіним, - МЗС Литви

Китай та його правитель Сі Цзіньпін не принесуть мир Європі, а тому необхідно відмовитись від ідеї загравання з диктатурами.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА

За словами міністра, багато років західні країни вважали, що економічна співпраця може переконати диктаторів підтримувати порядок у світі, але натомість вони порушували всі правила, а Китай робить ставку на те, що Європа повторить цю помилку.

"Ми купували енергію, передавали технології, інвестували в тоталітарні режими. Ми дозволили їм зростати. Наша заплутаність зробила нас стратегічно сліпими. Ми ігнорували погрози не лише країнам, що межують із Росією, а й самому західному суспільству. Армії були занедбані, кордони залишилися незахищеними, наша здатність дати відсіч загарбникам зменшилася", — заявив дипломат.

Очільник МЗС Литви зазначив, що Захід не хотів бачити загрози агресії РФ в Україні, а тепер обирає не бачити загрози агресії Китаю.

"Ми знаходимося на межі повторення тієї ж помилки. Наша стратегія з Путіним явно провалилася. Тепер, замість збільшення витрат на оборону та виробництва чи зміцнення наших трансатлантичних зв'язків, ми просимо ще одного тоталітариста допомогти нам "забезпечити мир" у Європі?" - написав міністр.

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Ландсбергіс вважає, що Європа здатна захистити себе без допомоги Китаю і має демонструвати силу, що разом зі США та Україною забезпечить безпеку на континенті.

"Такий же сильний сигнал має бути відправлений на Тайвань. Ми повинні заявити, що острів та його люблячі демократію люди є частиною заснованого на правилах порядку і що ми боротимемося проти будь-яких спроб змінити статус-кво силою, тому що ми хочемо і можемо чинити правильно", — наголосив він.

Міністр заявив, що немає заміни трансатлантичній єдності, тому союзники мають захищати її, а не демонтувати.

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