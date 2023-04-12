Світовий банк виділяє Україні 200 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури

Україна отримає від Світового банку грант у розмірі 200 мільйонів доларів. Кошти буде направлено на відновлення енергетичної інфраструктури країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg



"Сьогодні Світовий банк оголосив про виділення гранту в розмірі 200 млн доларів на проєкт із відновлення енергетичної інфраструктури України", - ідеться в повідомленні.

Також передбачено отримати від партнерів додаткове фінансування в розмірі до 300 млн доларів у вигляді грантів та інших видів вкладів у процесі розширення масштабів проєкту.

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