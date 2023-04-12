Засуджуємо зловживання РФ релігійними почуттями у війні проти України, - Рада Церков

11 квітня відбулася зустріч голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій, під час якої було обговорено низку питань державно-церковних відносин в контексті російської загарбницької війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРЦіРО.

ВРЦіРО одностайно заявила про:

неприпустимість діяльності в Україні будь-яких організацій, у тому числі релігійних, центри та керівництво яких знаходяться в російській федерації;

невідворотність покарання для всіх осіб, причетних до сприяння ворогу та державної зради, незалежно від того, до якої конфесії і церкви вони належать та чи мають якийсь сан;

рівність перед законом представників всіх релігій;

Члени ВРЦіРО закликали державні та правоохоронні органи робити все можливе, щоби не допустити дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні.

Учасники зустрічі наголосили, що у питаннях Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" держава насамперед захищає інтереси України та Українського народу, що полягають у тому, щоб Лавра функціонувала, саме як православний монастир, відкритий для українських віруючих.

Учасники зустрічі також відзначили, що Україна відома у світі високим рівнем релігійної свободи, релігійним плюралізмом, відсутністю "державної церкви", рівністю всіх релігійних організацій перед законом, розвиненим міжконфесійним діалогом та співпрацею між різними церквами.

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Під час війни, спричиненої російською невиправданою агресією, в Україні зберігається високий рівень свободи віросповідання, відсутні переслідування за релігійною ознакою, продовжують діяти демократичні інститути та процедури. Глави конфесій та представники влади зазначили важливость подальшого розвитку стосунків між Українською державою та церквами і релігійними організаціями України на засадах партнерства задля примноження спільного блага українського народу.

В зустрічі взяли участь Голова Державної служби України з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС) Віктор Єленський, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, Перший заступник Голови Служби безпеки України Сергій Андрущенко та представники Апарату Верховної Ради України.