Новини

Ми занепокоєні, що угорські лідери прагнуть тісніших зв’язків із Росією, - посол США в Будапешті, - Прессман

2 65024
Ми занепокоєні, що угорські лідери прагнуть тісніших зв’язків із Росією, - посол США в Будапешті, - Прессман
Сполучені Штати занепокоєні прагненням влади Угорщини до тісніших відносин із Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол США в Угорщині Девід Прессман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telex.

За пів години до пресконференції посла Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти десятка осіб і компаній, пов'язаних із Росією, серед яких - Міжнародний інвестиційний банк - кредитна установа, яка базується в Будапешті та має майже 50% російської власності й позбавлена нагляду з боку угорської влади.

"Ми занепокоєні тим, що угорські лідери прагнуть ще тісніших зв'язків із Росією, попри її жорстоку агресію. Тісна економічна співпраця з Росією підживлює російську військову машину і загрожує безпеці трансатлантичного альянсу", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми хочемо миру в Україні, - Сійярто пояснив, чого зустрічався із керівником МЗС Білорусі Алейником

Прессман підкреслив, що присутність будь-якої платформи під керівництвом Кремля в Європі становить потенційну загрозу як для Європейського Союзу, так і для його західних союзників. Посол також заявив, що банк є інструментом Москви для посилення свого впливу в Угорщині та регіоні.

Водночас він додав, що США неодноразово висловлювали свою стурбованість щодо шпигунського банку угорському уряду. Однак угорський уряд відмовився визнати це.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США можуть оголосити санкції проти угорських "впливових осіб", - ЗМІ

Топ коментарі

  • Argentina Urugvay f4c69210
    минус из НАТО их ... а потом и ЕС .. будут сидеть в центре Европы, обложенные пошлинами и без дотаций от ЕС .... и сосать сушку
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Время выражать обеспокоенность давно уже прошло, сегодня должно быть время решительных

    действий!
  • Роман Кокоровець 01cbec24
    перекрийте мадярам бабло і їх зразу попустить .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини