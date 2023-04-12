Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдження в мережі відео зі стратою українського військовополоненого порівняв звірства росіян зі злочинами нацистів і закликав до більш швидкого постачання озброєння.

"Нині Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни", - сказав Кулеба в коментарі німецькому виданню BILD, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що жахливе відео, на якому росіяни обезголовлюють українського військовополоненого, "викликає найогидніші спогади з найтемніших часів нашого спільного минулого".

Водночас очільник МЗС закликав "привести шок від цих звірств у дію".

Він закликав до швидшого постачання зброї та боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та створення Спеціального міжнародного трибуналу, здатного притягнути президента РФ Володимира Путіна та інше вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності за розв'язання і ведення війни проти України.

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