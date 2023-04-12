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Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни, - Кулеба

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Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після розповсюдження в мережі відео зі стратою українського військовополоненого порівняв звірства росіян зі злочинами нацистів і закликав до більш швидкого постачання озброєння.

"Нині Росія чинить звірства, небачені в Європі з часів Другої світової війни", - сказав Кулеба в коментарі німецькому виданню BILD, передає Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що жахливе відео, на якому росіяни обезголовлюють українського військовополоненого, "викликає найогидніші спогади з найтемніших часів нашого спільного минулого".

Водночас очільник МЗС закликав "привести шок від цих звірств у дію".

Він закликав до швидшого постачання зброї та боєприпасів, посилення санкцій проти Росії та створення Спеціального міжнародного трибуналу, здатного притягнути президента РФ Володимира Путіна та інше вище політичне і військове керівництво Росії до відповідальності за розв'язання і ведення війни проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про обезголовлення українського полоненого окупантами: Гірша за "ІДІЛ" Росія головує в РБ ООН. Абсурд

Топ коментарі

  • Kan Kan 21c2f560
    Кулеба, як там пасліха в Болгарії, фотозвіти роботи пересилає?
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Мы не знаем, что ещё может произойти завтра, но всё то, что творит в Украине путлеровская

    недострана сегодня, войдёт в мировую историю, как самое гнусное и варварское преступления

    против человечества!
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    не бачили? а як тоді справа Гонгадзе при кучмі? не такаж відттята голова? і де тепер мерзота кучма? на Сицилії з баблом очукує кари Бога?
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