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Витік документів Пентагону: У Білому домі зазначили, що військові США перебувають у Києві, а не на фронті

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Витік документів Пентагону: У Білому домі зазначили, що військові США перебувають у Києві, а не на фронті
У посольстві США в Києві перебувають американські спецпризначенці, вони не беруть участі в бойових діях.

Про це речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

"Я не буду говорити про конкретні цифри і подібні речі. Але щоб відповісти на ваше запитання, в посольстві є невеликий військовий контингент США, який працює разом з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю матеріалів, які надходять в Україну і виходять з неї", - сказав Кірбі, маючи на увазі зброю та іншу підтримку, яку США надсилають Києву. - Тож вони прив'язані до цього посольства і до аташе з питань оборони".

Він додав, що ці військові "не воюють на полі бою". Крім того, за даними Fox News, американські спецпризначенці в Києві також надають послуги з безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білий дім ще не знає, хто "злив" секретні документи, - Кірбі

"Не відбулося жодних змін у рішенні президента щодо того, що американські війська в Україні не братимуть участі у цій війні", - підкреслив Кірбі.

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

Також читайте: Витік секретних документів з США є сумішшю правдивої та неправдивої інформації, - Резніков

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

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Топ коментарі

  • Серьога Харківський
    Ну *** ну такая ***** с "цим зливом секретних документів"такой развод для лоха кремлёвского.****** ,в этих документах типо "украинская армия слишком слаба ,мало подготовленных войск",****** а вот 24 числа когда профессиональная как не крути армия ********* шла на Киев,а у наших воинов были джавелины и стингеры,и ******* русню почти со всех областей,тогда наша армия типо сильная была.а вот на данный момент исходя из зэтих "сЭкрЭтов" армия ***ть слаба .со стороны ********* бегут уже ссаные зеки и мобики 50ти летние ,которые свой *** видели пару лет назад потому что пузо мешает ,на танках т62,с Катюшами на перевес,то сейчас наша армия слабая что ******))мутится что то весёлое,походу русню разводят по типу "наша разведка США даёт киеву 72 часа ,больше он не простоит ".как говорит одна мудрость"если ты сильный,притворись слабым ".
  • Оксана Щербакова 63f182cf
    Якась цікава гра відбувається з цим начебто витоком інформації. Цікаво,на кого вона розрахована.
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