Витік документів Пентагону: У Білому домі зазначили, що військові США перебувають у Києві, а не на фронті
Про це речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.
"Я не буду говорити про конкретні цифри і подібні речі. Але щоб відповісти на ваше запитання, в посольстві є невеликий військовий контингент США, який працює разом з офісом аташе з питань оборони, щоб допомогти нам працювати над підзвітністю матеріалів, які надходять в Україну і виходять з неї", - сказав Кірбі, маючи на увазі зброю та іншу підтримку, яку США надсилають Києву. - Тож вони прив'язані до цього посольства і до аташе з питань оборони".
Він додав, що ці військові "не воюють на полі бою". Крім того, за даними Fox News, американські спецпризначенці в Києві також надають послуги з безпеки.
"Не відбулося жодних змін у рішенні президента щодо того, що американські війська в Україні не братимуть участі у цій війні", - підкреслив Кірбі.
Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.
Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.
За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.
Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.
У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".