Протягом 12 квітня росіяни обстріляли 7 громад Сумщини - зафіксовано 75 "прильотів", - ОВА
7330
Протягом дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Есманської.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Сумська ОВА.
У повідомленні зазначається: "Зафіксовано 75 прильотів з мінометів, артилерії та РСЗВ. На жаль, є руйнування.
Есманська громада: внаслідок обстрілу з артилерії (2 прильоти), пошкоджено АЗС.
Миропільська громада: в результаті артобстрілу громади (10 прильотів) пошкоджено 2 приватних домогосподарства.
За повідомленнями військових, наразі формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено.
Підрозділи Сил оборони продовжують виконувати завдання на визначених рубежах оборони вздовж державного кордону".