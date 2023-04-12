НАБУ повторно просить Антикорупційний суд продовжити терміни досудового розслідування у справі Коболєва
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку юридичної компанії "Міллер", яка представляє інтереси Коболєва.
"Рішення, яке сьогодні ухвалив ВАКС, не підлягає оскарженню в апеляції. Далі у НАБУ є три законні сценарії дій:
▪️ завершити слідство до 19 квітня 2023 року та направити справу до суду з тією кількістю доказів, яка є станом на зараз;
▪️ зупинити строки досудового розслідування на час очікування реакції на запит про міжнародної правової допомоги;
▪️ закрити кримінальне провадження.
Але НАБУ вирішило діяти всупереч вимогам закону. Детективи не можуть оскаржити рішення про відмову, тому вирішили звернутись до ВАКС повторно - з таким самим клопотанням про продовження строків розслідування. О 19:00 нам вручили відповідне клопотання разом із клопотанням про продовження обов’язків Андрія Коболєва в рамках запобіжного заходу.
Ми невідкладно поінформуємо ВАКС про таке зловживання правами з боку НАБУ", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 19 січня повідомили про підозру колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Адрію Коболєву. Слідство вважає, що він у травні 2018 року видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн). Максимально дозволена законодавством сума виплат - 37,4 млн грн. Після звільнення з посади Коболєв отримав в банку під гарантії "Нафтогазу" ще $12 мільйонів.