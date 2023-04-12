Новини

Бути союзником США не означає бути васалом, - Макрон

8 98383
Бути союзником США не означає бути васалом, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон відповів на критику щодо його заяви про відносини Європи з Китаєм та США, коли він сказав про необхідність "стратегічної автономії"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Бути союзником США не означає бути васалом. Це не означає, що ми не маємо права думати самостійно", - заявив Макрон під час брифінгу у Нідерландах.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

Читайте також: Серед лідерів ЄС багато прихильників ідеї Макрона щодо стратегічної автономії від США, - Мішель

Топ коментарі

  • YU ST
  • Ревизор
    Пусть ответит тогда, сколько продлиться война между кацапами и францией, если не защитят францию или германию НАТО и США?
  • Слава Чурилов b1d3ecc6
    Забули ви хто вас витягнув з пыд окупацыъ Гытлером у 44, я нагадаю це були амери ы Британці . І вам дуже повезло що ви не межуєте з мордором макронушка)
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини