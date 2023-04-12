Бути союзником США не означає бути васалом, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон відповів на критику щодо його заяви про відносини Європи з Китаєм та США, коли він сказав про необхідність "стратегічної автономії"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Бути союзником США не означає бути васалом. Це не означає, що ми не маємо права думати самостійно", - заявив Макрон під час брифінгу у Нідерландах.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон після візиту до Китаю заявив, що Європа повинна будувати "стратегічну автономію", не наслідувати в усьому США і не дати себе втягнути у "кризи, які не є нашими".

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