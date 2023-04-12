Витік документів Пентагону: У Латвії заперечили участь своїх військових у бойових діях в Україні

Латвія відправила військовослужбовців до України для виконання певних допоміжних функцій, включаючи охорону посольства Латвії в Україні та охорону вантажів, проте вони не беруть участь у бойових діях.

Про це повідомили у Міноборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Міноборони принципово не коментувало інформацію про витік документів американських установ, яка публічно прозвучала, оскільки "очевидно, що мета цієї дії - дискредитація збройних сил України та їх планованого контрнаступу".

Інших коментарів щодо цього міністерство не дає, у тому числі не уточнює, у чому полягають згадані допоміжні функції і чи пов'язані вони з передачею Латвією Україні військової техніки.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

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Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".