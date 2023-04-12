Новини

Рада ухвалить "зважене рішення" щодо заборони церков, керованих із Росії, - Стефанчук

5 49453
Рада ухвалить "зважене рішення" щодо заборони церков, керованих із Росії, - Стефанчук
Верховна Рада розгляне й ухвалить зважене рішення щодо пропозицій Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (ВРЦіРО), що стосуються, зокрема, ухвалення законопроєкту 8371 про заборону в Україні церков, керованих із Росії,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

"Учора (11 квітня - ред) у мене відбулася відверта розмова з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій... За підсумками зустрічі з членами ВРЦіРО сьогодні я отримав лист, де значиться, що церкви та релігійні організації підтримують розгляд в українському парламенті та прийняття за основу зазначеного документа... Зі свого боку я, як голова Верховної Ради України, зазначу, що всі ці та інші надані нам з боку ВРЦіРО пропозиції ми розглянемо й ухвалимо зважене рішення", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджуємо зловживання РФ релігійними почуттями у війні проти України, - Рада Церков

Стефанчук уточнив, що на цій зустрічі проговорив із представниками ВРЦіРО низку законодавчих ініціатив, а особливу увагу сторони приділили проєкту закону №8371, який не допускатиме діяльність будь-яких релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу релігійних організацій, керівний центр яких розташований поза межами України, у державі, яка здійснює військову агресію проти України.

За словами спікера, ВРЦіРО - проти російської церкви в Україні і всі члени ради усвідомлюють, що Росія не має права впливати на українські релігійні організації.

Спікер Верховної Ради також додав, що представники ВРЦіРО одностайно визнають невідворотність юридичної відповідальності будь-якої особи за порушення законодавства України, "незалежно від того, в рясі людина чи ні".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комісія Мінкульту розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та фіксує пошкодження об’єктів культурної спадщини. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Всі зважені рішення мають мати в кінці речення НА № УЙ. Вся московсьа церква має йти виключно туди. Не зробимо зараз будемо мати наслідки. Рубіть той ліс вже.
  • Антонина Бернат
    «Моя країна тяжко та здавна хвора. По всьому її тілу ... розповзлись метастази гидкої ракової пухлини - московського патріархату. Ракові клітини у чорних рясах розсікають вулицями у чорних мерседесах, відпускають гріхи братовбивства блатарям із золотимі фіксами у роті, а за це самі наче фіксами сяють золотом аляпуватих хрестів та швейцарських годинників. Вони не платять податків моїй країні, збираючи з неї шалену данину, принесену забобонними малоросами, і відправляючи її до казни государєвой у бєлокамєнную столицю. Їхній бізнес, крім торгівлі облудою та шаманського камлання - завозити без мита "благодійні" товари від алкоголю до автівок на сотні мільйонів баксів, і торгувати ними так само прибутково, як вони торгують іменем Христовим... Вони публічно клянуть геїв та розпалюють вогонь ксенофобії, тим часом влаштовують таємні оргії з семінаристами ... Вони взагалі рідко бувають щирими, це б поламало весь їхній бізнес... Але інколи вони все ж відверті - відверті у своїй лютій, патологічній ненависті до всього українського. Ненависті до нас»

    (Є.Дикий).
  • Юрій Вінгорськи
    зважене і поділене
    це принцип роботи вр і всіх зелених
    народ просить заборонити, вигнати мп а вони пишуть про з"яок церков з росією
    це означає, що не прийшов і вигнав попа який прославляє руське військо, ***** і кирила
    а як що слідство докаже що піп керується з раші а суд винесе рішення, лиш тоді попа притягнуть
    але він подасть апеляцію і далі служитиме, а там буде видно
    про заборону мп я не прочитав
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини