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Генсек ООН Гутерріш "у жаху" від відео страти українського солдата і вимагає покарати винних

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Генсек ООН Гутерріш "у жаху" від відео страти українського солдата і вимагає покарати винних
Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша нажахало відео, на якому росіяни страчують українського захисника.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu, про це заявив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, після того, як Гутерреш побачив відео з жорстокою стратою, він вимагав притягти до відповідальності всіх винних.

"На жаль, це не поодинокий випадок", - заявив Дюжаррік.

Він також зазначив, що місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні "приголомшена цими особливо жахливими" відео.

"Найменше порушення має бути належним чином розслідуване, винних має бути притягнуто до відповідальності", - додав прессекретар генсека ООН.

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Топ коментарі

  • MrStepanovM
    Всім притомним вже після Бучі все стало абсолютно(!) зрозуміло. І тільки лецеміри через рік відкривають для себе "русскую душу"
  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    Гутерріш, ти ж недавно у того винного був в кабінеті. Міг покарати, а тепер чого такі нєрви?
  • Olga Mansika 45aa839e
    І хто ж тих винних повинен покарати?Імпотентний Гутерріш і ООН?Гидко вже слухати те його блюзнівство
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