Генсек ООН Гутерріш "у жаху" від відео страти українського солдата і вимагає покарати винних

Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша нажахало відео, на якому росіяни страчують українського захисника.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu, про це заявив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік.

За його словами, після того, як Гутерреш побачив відео з жорстокою стратою, він вимагав притягти до відповідальності всіх винних.

"На жаль, це не поодинокий випадок", - заявив Дюжаррік.

Він також зазначив, що місія ООН зі спостереження за дотриманням прав людини в Україні "приголомшена цими особливо жахливими" відео.

"Найменше порушення має бути належним чином розслідуване, винних має бути притягнуто до відповідальності", - додав прессекретар генсека ООН.

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