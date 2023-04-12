"Злиті" документі Пентагону свідчать, що Росія не зможе захопити весь Донбас і війна триватиме після 2023 року, - Reuters

На думку агентства Reuters, документи Міністерства оборони США, "злиті" в інтернет, свідчать, що війна Росії проти України перетворюється на затяжний конфлікт, що триватиме і після 2023 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Reuters проаналізувало понад 50 документів під грифами "Таємно" і "Цілком таємно", які вперше з'явилися в соціальних мережах у березні. Агентство не змогло підтвердити їхньої достовірності.

В одному з документів від 23 лютого 2023 року під назвою "Битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року" йдеться про те, що Росія навряд чи зможе захопити цю частину східної України.

"Російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви – захопити весь регіон у 2023 році", – зазначають автори розвідувальної оцінки.

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"Ця тактика призвела до скорочення російських сил і запасів боєприпасів до рівня, який, за відсутності непередбачуваного відновлення, може виснажити російські підрозділи і зірвати військові цілі Москви, що призведе до затяжної війни після 2023 року", – вказується в документі.

Також у документах військової розвідки США стверджується, що і Росія, і Україна мають "помірну" бойову стійкість – це означає, що обидві сторони, ймовірно, зможуть продовжувати воювати ще деякий час.