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Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму ВПК, - Резніков провів зустріч із іспанською колегою Роблес

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Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму ВПК, - Резніков провів зустріч із іспанською колегою Роблес
Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.

Він зазначив: "Я мав честь зустрітися зі своєю іспанською колегою міністеркою оборони Маргаритою Роблес. Ми дуже цінуємо допомогу Іспанії у сфері безпеки.

Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму військово-промисловому комплексі. Це буде безпрограшним для обох наших країн".

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Топ коментарі

  • Герхард
    Іспанська колега знає, що таке іспанський сором?

    Якщо ні, то це і є співпраця з такою лживою гнидою, як Рєзніков.
  • Dmitry Lobov
    Пане Резніков, не варто називати свої та друзів кишені Україною
  • Gary First
    Як цьому підару весело,постійно посмішка на тухесі
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