Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму ВПК, - Резніков провів зустріч із іспанською колегою Роблес
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Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.
Він зазначив: "Я мав честь зустрітися зі своєю іспанською колегою міністеркою оборони Маргаритою Роблес. Ми дуже цінуємо допомогу Іспанії у сфері безпеки.
Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму військово-промисловому комплексі. Це буде безпрограшним для обох наших країн".