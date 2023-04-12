Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму ВПК, - Резніков провів зустріч із іспанською колегою Роблес

Міністр оборони України Олексій Резніков провів зустріч із своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков написав у твіттері.

Він зазначив: "Я мав честь зустрітися зі своєю іспанською колегою міністеркою оборони Маргаритою Роблес. Ми дуже цінуємо допомогу Іспанії у сфері безпеки.

Україна відкрита до створення спільних підприємств у своєму військово-промисловому комплексі. Це буде безпрограшним для обох наших країн".

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