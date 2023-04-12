Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Російські активи мають стати компенсацією для України, - Зеленський

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Російські активи мають стати компенсацією для України, - Зеленський
Активи Росії мають піти на компенсацію збитків України від вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні 12 квітня президент України Володимир Зеленський.

"Тим більше, що світ знає рішення – щодо активів Росії, російських чиновників, які багатіли олігархам, поки їхня держава ставала терористом… Всі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія завдала біль і страждань. Російські активи мають піти на відновлення після агресії. Війна має вийти найдорожчою - саме для агресора. І все для цього ми робимо", - заявив він.

Він висловив подяку партнерам, які підтримують Україну.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ти ж їх закатаєш в асфальт.
  • Павло ШОвте
    Ще один з "плюсів війни" для Зелі -це аномальна кількість нагород і оплесків,які він саме після 24.02.22 почав отримувати від західних партнерів і які він абсолютно не заслуговує.
    Вони це роблять,щоб показати Путіну підтримку України,а дурник приймає все за чисту монету.
  • Павло ШОвте
    Про 30к військовим. Тут на одну людину 33млн. грн. витрачають. А ви про якісь 30к…
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