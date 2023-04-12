Арешт журналіста WSJ Гершковича дозволив особисто Путін, - Bloomberg
Як інформує Цензор.НЕТ, про це із посиланням на власні поінформовані джерела пише Bloomberg.
"Президент росії Володимир Путін особисто схвалив арешт американського журналіста, якого обвинувачують у шпигунстві", - йдеться у матеріалі.
На переконання співрозмовників агентства, це демонструє все більший вплив у кремлі прихильників "жорсткої лінії", які схиляються до поглиблення конфронтації із Вашингтоном, вважаючи її незворотною.
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"Пропозиція вперше за майже 40 років арештувати американського журналіста за шпигунство йшла від яструбів у верховному керівництві силових відомств росії", - стверджує Bloomberg.
Нагадаємо, журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали в Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".