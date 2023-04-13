Цьогоріч Україні знадобиться щонайменше $14,1 млрд, - Шмигаль у Вашингтоні

Термінові потреби на відновлення України впродовж нинішнього року становлять $14,1 мільярда, щоби забезпечити людям мінімальний рівень соціальних і гуманітарних послуг.

Про це заявив у середу Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль міжнародним партнерам на засіданні круглого столу, організованому МВФ і Світовим банком у Вашингтоні, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"Згідно з другою доповіддю (Світового банку та Єврокомісії – ред.), довгострокові потреби України на реконструкцію та відновлення наслідків першого року війни оцінюються в $411 мільярдів доларів", - зауважив глава Уряду України.

Він також підкреслив, що з в першу чергу з цією метою Україні до кінця 2023 року необхідно терміново залучити донорську допомогу в розмірі близько $14 мільярдів.

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"Відновлення України стане одним із найбільших інвестиційних проєктів в історії Європи. Але зараз ми повинні приділяти найбільшу увагу на задоволення термінових потреб і відновлення. Я маю на увазі $14,1 мільярда, про які йдеться в оцінках Світового банку, і це пріоритет номер один для моєї країни – забезпечити людям мінімальний рівень соціальних і гуманітарних послуг",- підкреслив Прем’єр-міністр України.

У цьому контексті він подякував рішенням МВФ, Світового банку, Євросоюзу, ООН, G7, уряду США за кроки, які вони вже зробили, щоби забезпечити вагому частину цієї вкрай необхідної допомоги. Він також закликав міжнародних партнерів долучитися до інших ініціатив, у тому числі наповнення Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF), створеного Світовим банком.

У цьому зв’язку глава уряду запевнив, що Україна повною мірою відкрита й прозора у питаннях фінансової підзвітності та надає всю необхідну інформацію донорам.

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