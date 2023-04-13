Польща хоче стати центром обслуговування танків Abrams у Європі та виробляти снаряди зі збідненим ураном, - Моравецький

Польща хоче стати центром обслуговування американських танків Abrams у Європі та виробляти снаряди зі збідненим ураном до них.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Я розмовляв з військовими, керівництвом заводу про можливість розміщення в Польщі заводу, який ремонтуватиме та обслуговуватиме танки Abrams по всій Європі. Досі вони використовувалися в основному американськими військовими, (розміщеними) у Європі, але з нашою покупкою ми станемо одним із основних користувачів", — заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до США.

Моравецький уточнив, що у вівторок у Білому домі обговорив із віце-президентом США Камалою Харріс створення бази для обслуговування Abrams. "Я також наполягав на тому, щоб ядра боєприпасів із збідненим ураном для Abrams вироблялися в Польщі", - зазначив прем'єр.

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Міністр оборони Маріуш Блащак також підтвердив, що Польща може стати центром обслуговування танків Abrams у Європі.

Кілька тижнів тому до Варшави приїхав заступник голови правління компанії General Dynamics, яка займається виробництвом Abrams. "Ми говорили про створення в Польщі сервісного центру для танків Abrams", — сказав Блащак.

Польський міністр уточнив, що йдеться переважно про обслуговування польських танків цього типу, але в перспективі там можуть обслуговуватись танки, що належать іншим європейським країнам. "Польща стає природним сервісним центром, а ймовірно, в майбутньому також центром виробництва танків Abrams", — зазначив він.

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