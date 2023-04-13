На війні всі фронти потребують уваги та міцності, фінансовий фронт – особливо, - Зеленський попросив МВФ і Світовий Банк підтримати відновлення України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до МВФ і Світового Банку з проханням схвалити Програму підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Глави держави.

Він також закликав опрацювати конкретні механізми використання заморожених російських активів для відшкодування завданих Росією збитків.

Зеленський заявив про це в середу, виступаючи за допомогою відеозв'язку на Третій міністерській конференції щодо України, організованій МВФ і Світовим Банком.

"Тисячі й тисячі об'єктів в Україні зруйновано. Завдяки партнерам більшу частину витрат на підтримання нормального життя на цей рік забезпечено", - сказав він.

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За словами Зеленського, нещодавно він побував у прифронтових районах української держави, що межують із Росією. "Це так боляче бачити - міста зруйновані терором, села спалені, а поля мертві, бо вони заміновані...", - сказав президент.

"Підтримка швидкого відновлення є частиною роботи з боротьби з тероризмом. Відновлюючи зруйноване, ми перемагаємо головну мету терору: повертаємо нормальне життя", - заявив він.

Зеленський зауважив, що "вперше в історії світ має таку широку можливість стягнути збитки з агресора - того, хто винен у неспровокованій і незаконній війні".

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"Наприклад, Світовий банк дав нову оцінку втрат і потреб України - чотириста одинадцять мільярдів доларів. З кожним днем Росія збільшує цей рахунок. У світі є російські активи різного типу, які покривають такий рівень збитків!", - заявив він.

Він подякував за нову програму з МВФ, "яка є важливим стабілізуючим фактором для України. Це допоможе нам продовжувати боротьбу".

"Але для того, щоб люди повернулися в Україну, щоб агресор програв не лише на полі бою, а й справді в усьому, - необхідне схвалення Програми підтримки для покриття пріоритетних проєктів Швидкого відновлення. Загальний обсяг таких проєктів становить 14,1 млрд доларів США", - сказав президент.

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