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Якщо відео справжнє, Росія прирівняється до Ісламської держави, - президент Чехії Павел про страту воїна ЗСУ

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Якщо відео справжнє, Росія прирівняється до Ісламської держави, - президент Чехії Павел про страту воїна ЗСУ
Якщо достовірність відео з обезголовленням українського військовополоненого підтвердиться, російські військові стануть у один ряд із терористами ІДІЛ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ceske Novyny, про це заявив президент Чехії Петр Павел.

"Якщо відео підтвердиться, російські військові стануть у один ряд з ІДІЛ, яку нам усім слід засуджувати", - сказав Павел.

Він звернув увагу, що до підтвердження достовірності відео робити висновки стосовно цього конкретного випадку передчасно.

Водночас Павел нагадав про багато інших добре задокументованих випадків звірств, вчинених протягом російської війни в Україні, яким немає місця у 21-му столітті.

У російських соцмережах згадується, що відео було зняте поблизу Бахмута на сході України, де протягом багатьох місяців точаться найзапекліші бої, до яких залучені бойовики ПВК "Вагнер".

У CNN заявили, що не змогли незалежно підтвердити місце, де знімали відео.

Друге відео було поширене 11 квітня ввечері. Ймовірно, воно було зняте влітку. На ньому, як виглядає, показано, як російський боєць ножем відрізає голову українському військовому, коли той ще був живий.

Напередодні американський Інститут вивчення війни заявив, що "ПВК "Вагнер", ймовірно, продовжує вчиняти воєнні злочини, обезголовлюючи українських військовослужбовців у Бахмуті".

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Топ коментарі

  • Victor Litarchuk
    Після Бучі та Маріуполя, Українці знають, що російська орда переплюнула терористів ІДІЛ.
  • Rino Rino
    та тим кацапам плювати на подібні засудження. тих катів, як і той ІДІЛ, потрібно не засуджувати, а винищувати.
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Генерал Павел дуже сумнівається. Правду казати, чи ще раз збрехати. Навіщо таким людям дають звання генерала, та ще й НАТО?
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