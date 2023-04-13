Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового  

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що він "глибоко шокований" побаченим відео, на якому росіяни відтинають голову українському військовому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Боррель написав у Twitter.

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.

Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

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