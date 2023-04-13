Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового
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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що він "глибоко шокований" побаченим відео, на якому росіяни відтинають голову українському військовому.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Боррель написав у Twitter.
"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.
Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.