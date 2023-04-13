Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового  

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Боррель "глибоко шокований" стратою українського військового  
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що він "глибоко шокований" побаченим відео, на якому росіяни відтинають голову українському військовому.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це Боррель написав у Twitter.

"Глибоко шокований жорстоким відео обезголовлення українського військовополоненого. Це жахливе порушення Женевських конвенцій. Усі винуватці та співучасники воєнних злочинів мають бути притягнуті до відповідальності.

Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В соцмережах опубліковано два відео обезголовлювання українських воїнів: зняте зараз і влітку, - CNN

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Топ коментарі

  • Анжей b106d7a9
    ***** , що за гра на публіку, усім адекватним стало зрозуміло хто такі рашисти після Бучі, про страти військових і цивільних було відомо і до цього.
    Вкурвляє позиція Європи , потрібно повне ембарго на торгівлю з цієї недонацією і повна військова підтримка України 🤬
  • Marie Mbange
    Як глибоко? Шок до стравоходу? А що там гамнООН?? Шоковані чи стурбовані? Чи занепокоєні? Хай прокоментують на фоні своїх попередніх заяв, мразота!
  • Алекс Скела
    Гуттериш "у жаху"...
    Боррель "глибоко шокований"...
    Ви там бережіть себе, панове!
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