США планують до вересня надати Україні нову грантову допомогу

Глава Міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила про плани Вашингтона забезпечити Україну до вересня нинішнього року додатковою фінансовою підтримкою, а також іншими формами допомоги.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це вона сказала в середу під час міжнародного круглого столу щодо підтримки України, організованого МВФ і Світовим банком.

"Ми маємо поточні плани щодо надання додаткової допомоги (Україні. – Ред.) до вересня – усе це гранти, а також забезпечити підтримку енергетичної безпеки на ранньому етапі відновлення", - зауважила глава американського Мінфіну.

Вона також наголосила, що підтримка України – це спільна справа.

"Ми вітаємо зусилля наших союзників і партнерів щодо надання значної, очікуваної і своєчасної допомоги, а також закликаємо всіх продовжувати це робити", - наголосила міністерка.

Водночас вона наголосила на важливості "міжнародної коаліції" країн, які запровадили потужний тиск санкцій на Росію та продовжують посилювати його. Це, за її словами, "обмежує доступ РФ до технологій та обладнання, необхідних для забезпечення її військ". Крім того, завдяки міжнародному ембарго та запровадженим обмеженням цін на російську нафту та нафтопродукти, Росія втрачає ключове джерело доходів, але при цьому зберігається стабільність на світовому нафтовому ринку.

У цьому контексті Єллен зауважила, що державний дохід РФ від податків на енергоносії впав більш ніж на 40% лише з моменту запровадження цінових обмежень на нафту порівняно з минулим роком.

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