Вплив Китаю на Росію матиме наслідки для всієї Європи, - Бербок
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед відбуттям до Китаю.
"Роль Китаю у впливі на Росію матиме наслідки для всієї Європи та наших відносин з Китаєм", - сказала Бербок.
Вона зазначила, що зацікавленість у якнайшвидшому та справедливому завершенні війни на європейському континенті є одним основних питань програми її візиту до КНР.
Міністерка нагадала, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе особливу відповідальність за мир у всьому світі. Посередництво Пекіна в нормалізації дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном нещодавно показало, що країна готова брати участь у процесах у глобальному масштабі.
Окрему увагу буде приділено ситуації навколо Тайваню.
"З огляду на жахливий сценарій військової ескалації в Тайванській протоці, через яку щодня протікає 50% світової торгівлі, під час мого візиту я також підкреслю спільне європейське переконання, що одностороння зміна статус-кво в Тайванській протоці, а тим більше військова ескалація, були б неприйнятними", - заявила міністерка.
За словами глави німецького МЗС, компас європейської політики щодо Китаю визначає цю державу як партнера, конкурента, системного суперника.
"У якому напрямку похитнеться стрілка в майбутньому, також залежить від шляху, який обере Китай. У нашій новій стратегії щодо Китаю ми візьмемо до уваги зміну ролі Китаю у світі", - зазначила Бербок.
Вона зауважила, що багато залежить від того, чи вдасться правильно збалансувати майбутні відносини з Китаєм, який найбільшим торговим партнером ФРН, і як з глобальним гравцем, який все більше хоче формувати світовий порядок "відповідно до власних ідей".
"Китай змінився, і після завершення коронавірусних обмежень я хочу отримати краще уявлення про курс, який обирає нове керівництво, також з огляду на напругу між політичним контролем та економічною відкритістю", - назвала цілі свого візиту Бербок.