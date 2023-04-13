Вплив Китаю на Росію матиме наслідки для всієї Європи, - Бербок

Те, як Пекін застосує свої відносини та вплив на Москву матиме далекосяжні наслідки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед відбуттям до Китаю.

"Роль Китаю у впливі на Росію матиме наслідки для всієї Європи та наших відносин з Китаєм", - сказала Бербок.

Вона зазначила, що зацікавленість у якнайшвидшому та справедливому завершенні війни на європейському континенті є одним основних питань програми її візиту до КНР.

Міністерка нагадала, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе особливу відповідальність за мир у всьому світі. Посередництво Пекіна в нормалізації дипломатичних відносин між Саудівською Аравією та Іраном нещодавно показало, що країна готова брати участь у процесах у глобальному масштабі.

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Окрему увагу буде приділено ситуації навколо Тайваню.

"З огляду на жахливий сценарій військової ескалації в Тайванській протоці, через яку щодня протікає 50% світової торгівлі, під час мого візиту я також підкреслю спільне європейське переконання, що одностороння зміна статус-кво в Тайванській протоці, а тим більше військова ескалація, були б неприйнятними", - заявила міністерка.

За словами глави німецького МЗС, компас європейської політики щодо Китаю визначає цю державу як партнера, конкурента, системного суперника.

"У якому напрямку похитнеться стрілка в майбутньому, також залежить від шляху, який обере Китай. У нашій новій стратегії щодо Китаю ми візьмемо до уваги зміну ролі Китаю у світі", - зазначила Бербок.

Вона зауважила, що багато залежить від того, чи вдасться правильно збалансувати майбутні відносини з Китаєм, який найбільшим торговим партнером ФРН, і як з глобальним гравцем, який все більше хоче формувати світовий порядок "відповідно до власних ідей".

"Китай змінився, і після завершення коронавірусних обмежень я хочу отримати краще уявлення про курс, який обирає нове керівництво, також з огляду на напругу між політичним контролем та економічною відкритістю", - назвала цілі свого візиту Бербок.