ССО і Сили оборони з HIMARS знищили російську станцію Р-330Ж "Житель". ВIДЕО

Сили спеціальних операцій разом із Силами оборони знищили російську станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ССО.

"ССО разом з Силами оборони "хаймарснули" ще одну жирну ціль.



На Донецькому напрямку оператори ССО України разом з підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів, в ході яких виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Станція знаходилася досить далеко за лінією зіткнення.



Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу" - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, на відео зафіксовано момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS.

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