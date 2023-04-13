Новини • Агресія Росії проти України, Війна

ССО і Сили оборони з HIMARS знищили російську станцію Р-330Ж "Житель". ВIДЕО

21 80619
Сили спеціальних операцій разом із Силами оборони знищили російську станцію постановки перешкод Р-330Ж "Житель".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ССО.

"ССО разом з Силами оборони "хаймарснули" ще одну жирну ціль.

На Донецькому напрямку оператори ССО України разом з підрозділами Сил оборони провели комплекс заходів, в ході яких виявили позицію автоматизованої станції постановки перешкод Р-330Ж "Житель". Станція знаходилася досить далеко за лінією зіткнення.

Координати оперативно передали побратимам одного з ракетно-артилерійських підрозділів, які чудово знають свою роботу" - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на відео зафіксовано момент точного ураження станції ракетою, випущеною з M142 HIMARS.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО знищили позицію гармати Д20 із боєзапасом неподалік Донецька. ВIДЕО

Топ коментарі

  • Алекс Скела
    Виходить, "Житель" вже не жілєц, скоріше "Покойнік"...
  • vadyan
    Ну і як завжди звалище сміття поруч - щоб було як по-домашньому
  • Red_Sky_On
    Гарний снаряд! Рясненько так уламками січе!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини