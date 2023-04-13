Окупанти збільшили кількість блокпостів та проводять фільтраційні заходи на Донеччині, - Генштаб
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Російські окупанти в Донецькій області збільшили кількість блокпостів та патрулів, а також проводять "фільтраційні заходи місцевого населення".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
"Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення.
Дещо схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації", - йдеться в повідомленні.