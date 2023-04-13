Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 590 осіб (+540 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2777 артсистем, 7053 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 13 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 180 590 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано,
- танків - 3646 (+0) од,
- бойових броньованих машин - 7053 (+10) од,
- артилерійських систем - 2777 (+7) од,
- РСЗВ - 535 (+0) од,
- засоби ППО - 283 (+1) од,
- літаків - 307 (+0) од,
- гелікоптерів - 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+5),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5637 (+7) од,
- спеціальна техніка - 320 (+1).
"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.