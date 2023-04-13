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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 590 осіб (+540 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2777 артсистем, 7053 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Станом на ранок 13 квітня 2023 року втрати російських окупантів становлять приблизно 180 590 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.04.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 180 590 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків - 3646 (+0) од,
  • бойових броньованих машин - 7053 (+10) од,
  • артилерійських систем - 2777 (+7) од,
  • РСЗВ - 535 (+0) од,
  • засоби ППО - 283 (+1) од,
  • літаків - 307 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+5),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5637 (+7) од,
  • спеціальна техніка - 320 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 180 590 осіб (+540 за добу), 293 гелікоптери, 3646 танків, 2777 артсистем, 7053 броньовані машини 01

"Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Топ коментарі

  • Amber
    Слава ЗСУ !!
  • Zemer
    Танки кацапи жаліють, бо Т-34 зняті з постаментів щось не заводяться
  • Qq Qqq f1a4586b
    Йшов 3339 день москальсько-української війни. 26 одиниць техніки і більше 500 чумардосів. Без танчиків. Броня, арта, логістика ну і порадували ППО та спецтехніка. Слава ЗСУ, переможемо!
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