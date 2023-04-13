Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки, що забезпечить нашу фінансову стабільність.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram Шмигаля.

"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - йдеться в повідомленні.



Як повідомлялося, у 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Україна веде перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року.

Глава уряду подякував США, ЄС, Світовому банку, МВФ, іншим країнам G7 та всім міжнародним партнерам, які сьогодні допомагають Україні вистояти та почати відновлення.

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